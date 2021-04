Laschet: Werde am Montag in CDU-Gremien um Vertrauen bitten

Berlin (dpa) - Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will die Führungsgremien seiner Partei an diesem Montag hinter seine Bewerbung für die Kanzlerkandidatur der Union bringen. «Ich werde morgen bereit sein zur Kandidatur, so wie Markus Söder, und um Vertrauen bitten», sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin». Er fügte hinzu: «Und die Partei wird dann eine Empfehlung aussprechen.»