Köln (dpa) - Der 1. FC Köln startet mit seinen Rückkehrern Sebastian Andersson und Florian Kainz in das Bundesliga-Abstiegsduell mit dem FSV Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Beide zuletzt verletzten Spieler kamen in der vergangenen Woche beim 0:1 in Wolfsburg zu ersten Kurzeinsätzen.

Von dpa