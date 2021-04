Märkischer Kreis: Polizei ahndet Verstöße gegen Maßnahmen

So griffen Beamte 15 Gäste eines Junggesellenabschieds in einem Wald bei Plettenberg auf. Eine weitere Gruppe tanzte nahe eines ehemaligen Freibads um ein Lagerfeuer. Anwohner meldeten zudem randalierende Jugendliche auf dem Schulhof eines Gymnasiums in Altena. Bei ihnen fand die Polizei Drogen. In Menden weigerte sich ein Tankstellenkunde, im Verkaufsraum eine Maske aufzusetzen.

In Werdohl gerieten drei Männer in einen handfesten Streit, den die Polizei schlichten musste. In Lüdenscheid trafen Beamte auf nächtliche Autofahrer bei Hol- und Bringdiensten, Spaziergänger und Pizzakunden, die das Ausgangsverbot missachteten.

