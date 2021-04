Kurz vor Impfung: Senior bricht zusammen und stirbt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein 93 Jahre alter Mann ist am Sonntagmorgen im Impfzentrum der Stadt Mönchengladbach kurz vor seiner Corona-Impfung plötzlich gestorben. Der alte Mann, der an diversen Vorerkrankungen gelitten habe, sei im Anmeldebereich des Impfzentrums in eine medizinische Notlage geraten, teilten Stadt und Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte und ein Notarzt konnten den Rentner nicht mehr retten.

Von dpa