Essen bleibt heimstark und hofft auf Dortmunder Patzer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ihre famose Heimserie haben die Fußballer von Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West ausgebaut, im Aufstiegskampf zeigt Konkurrent Borussia Dortmund II an der Tabellenspitze aber keine Nerven. «Im Moment macht Dortmund das gut. Wir können nur unser Ding machen und hoffen, dass der BVB etwas liegen lässt», sagte RWE-Angreifer Simon Engelmann, der mit drei Treffern maßgeblich am Essener 4:0(2:0)-Sieg am Samstag gegen den SV Bergisch Gladbach beteiligt war. Den Essenern (69 Punkte) bleibt auch nach dem 35. Spieltag nur Tabellenplatz zwei mit neun Zählern Rückstand auf den BVB (78 Punkte), der sich 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach II behauptete.

Von dpa