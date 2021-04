Scheidender Vorstand Jobst: Vor Aussagen im Netz innehalten

Gelsenkirchen (dpa) - Vorstandsmitglied Alexander Jobst hat nach seinem angekündigten Rückzug wegen Anfeindungen einen Appell an die Fans des FC Schalke 04 gerichtet. «Ich würde mir wünschen, dass jeder einmal ein paar Sekunden innehält, bevor er etwas postet, und sich fragt: Was mache ich hier eigentlich?», sagte der 47-Jährige der «Bild am Sonntag». «Natürlich ist Schalke ein besonderer und emotionaler Club. Aber am Ende ist es doch trotzdem nur Fußball. Es darf doch nicht normal werden, wenn dem Vorstand eines Fußballvereins Personenschutz angeboten wird.»

Von dpa