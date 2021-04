Terzic will Wiedergutmachung nach 1:5 gegen VfB im Hinspiel

Stuttgart (dpa) - Edin Terzic will mit Borussia Dortmund mit einer «Portion Wut» im Bauch die bittere Hinspielpleite des BVB beim Fußball-Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart wettmachen. «Das bedeutet nicht, dass wir auf Kniehöhe alles wegtreten wollen», bekräftigte der Coach der Westfalen vor dem Rückrundenduell in Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) beim Sender Sky.