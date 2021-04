Modellregionen für Öffnungen: Münsterland darf auf Café-Besuch hoffen

Der Besuch eines Fußballspiels? Ein Cappuccino auf der Terrasse des Lieblingscafés? Gut möglich, dass das in einigen NRW-Kommunen bald möglich sein wird. In einem zweistufigen Verfahren wird das Land in den kommenden Wochen 14 ausgewählten Städten und Kommunen erlauben, unter strengen Auflagen zeitlich befristete Modellprojekte zur Öffnung des öffentlichen Lebens zu erproben.

Ab dem 19. April werden in Münster, den Kreisen Coesfeld und Warendorf, in Ahaus, in Mönchengladbach, dem Kreis und der Stadt Paderborn sowie dem Kreis Soest mit den Städten Soest und Lippstadt bestimmte Bereiche aus Kultur, Freizeit, Sport und Gastronomie mit einem strengen Testkonzept wieder hochgefahren. Ab dem 26. April folgen Projekte unter anderem im Kreis Düren sowie den Städten Hamm, Köln, Krefeld, Lennestadt und Siegen.

Vorgesehene Zahl der Kommunen wurde angehoben

Die „große Zahl an wohlüberlegten und qualitativ hochwertigen Bewerbungen“ habe Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und das Auswahlgremium bewogen, die vorgesehene Zahl von sechs bis acht Modellkommunen nach oben zu korrigieren. Das Ergebnis ist das gestern vorgestellte Zwei-Stufen-Verfahren. Insgesamt habe es 46 Einreichungen aus allen Teilen Westfalens gegeben.

Detaillierte Parameter, die zur Auswahl der 14 Modellprojekte geführt haben, nannte der Minister nicht. Im Fall des Kreises Warendorf, in dem frühzeitig digitale Hilfsmittel wie die Luca-App und die Software Sormas genutzt wurden, dürfte die digitale Vorreiterrolle relevant gewesen sein. Die ausgewählten Städte und Kommunen selbst wussten offenbar nicht, dass ihnen begrenzte Freiheiten gewährt werden sollen.

Unklar bleibt auch, welche der zuvor eingereichten Projekte tatsächlich umgesetzt werden dürfen. Die Details müssen nun in Abstimmung mit der Landesregierung konkretisiert werden. In Warendorf denkt man beispielsweise über die Öffnung von Freibädern nach, in Münster sollen unter anderem Geschäfte und Außengastronomie geöffnet werden.