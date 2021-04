NRW-Polizei will Verkehrsunfälle nur noch digital erfassen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen will Verkehrsunfälle bald nur noch digital erfassen. In vier Pilotbezirken sei dies bereits ab sofort Realität, teilte das NRW-Innenministerium am Freitag mit. In den Polizeibehörden Dortmund, Recklinghausen, Borken und Wesel würden Unfälle nur noch per App aufgenommen. Ab Sommer soll dies dann auch flächendeckend in ganz Nordrhein-Westfalen der Fall sein.

Von dpa