Als Polizist verkleidet: Geldstrafe am Amtsgericht Paderborn

Paderborn (dpa/lnw) - Auf seiner Jacke stand «Pozilei» - aber weil sich ein 41-Jähriger sonst wie die echte Polizei aufgeführt hat, fand die Justiz das gar nicht witzig. Das Amtsgericht Paderborn verurteilte den Mann aus Borchen deshalb am Freitag zu einer Geldstrafe von 600 Euro, wie der Direktor des Gerichts am Freitag sagte. Der Mann war wiederholt mit einem weiteren Angeklagten in der Paderborner Innenstadt echten Polizeibeamten aufgefallen. Statt des Wortes Polizei war auf ihren Westen das Wort Pozilei aufgedruckt. Das alleine reichte dem Gericht aber nicht aus. Das Verhalten des zu 20 Tagessätzen zu 30 Euro Verurteilten war entscheidend.