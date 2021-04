Polizist erwischt zwei Minderjährige auf Spritztour mit Auto

Als das Auto abbog, musste ein Spaziergänger mit Hund zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Als der Wagen wenig später auf einem Feldweg hielt, sprach der Beamte die Jungen an. Am Steuer saß ein 14-jähriger Junge, neben ihm ein 13-Jähriger. Sie gaben an, der Wagen habe auf dem Pendlerparkplatz gestanden, den Autoschlüssel hätten sie auf einem der Räder gefunden. Kurzerhand hätten sie sich zu einer Spritztour entschlossen. Warum der Wagen samt Schlüssel auf dem Parkplatz stand, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Jungen wurden nach Hause gebracht, die Eltern informiert. Gegen den 14-Jährigen läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Führerschein.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-141191/2