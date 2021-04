Schalke-Angreifer Mark Uth vor Rückkehr in den Kader

Gelsenkirchen (dpa) – Fußballtrainer Dimitrios Grammozis kann für das Bundesligaspiel des abgeschlagenen Tabellenletzten FC Schalke 04 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg mit der Rückkehr von Angreifer Mark Uth planen. «Er ist im Mannschaftstraining sehr stabil, ich hoffe, dass es so bleibt», sagte Grammozis am Freitag. Er sei froh, dass er für die Offensive wieder mehr Optionen habe.