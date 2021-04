Ausgangsbeschränkungen in Siegen-Wittgenstein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen anhaltend hoher Corona-Inzidenzzahlen wird es in zwei weiteren Kreisen in Nordrhein-Westfalen Ausgangsbeschränkungen geben. Im Märkischen Kreis dürfen die Menschen ihre Wohnung nach 21.00 Uhr ab sofort nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen verlassen, wie es am Freitag aus der Landesregierung hieß. Zudem habe der Kreis Siegen-Wittgenstein am Freitag die Zustimmung zu einer Allgemeinverfügung mit einer Ausgangsbeschränkung ab 21.00 Uhr beantragt, die das Gesundheitsministerium erteilen werde.

Von dpa