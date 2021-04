Lockerungen im Kreis Höxter: Einkaufen ohne Termin möglich

Höxter (dpa/lnw) - Im Kreis Höxter dürfen die Menschen von Samstag an wieder ohne Termin einkaufen gehen. Da die Sieben-Tage-Inzidenz dort unter 50 liegt, habe der Krisenstab in Einvernehmen mit dem Land eine neue Allgemeinverfügung erlassen, teilte der Kreis am Freitag mit. Von Samstag an dürfen demnach Tierparks, Museen und Bibliotheken ohne Einschränkungen wieder öffnen. Einkäufe in Geschäften seien ohne Terminabsprache möglich - allerdings müsse die Rückverfolgbarkeit von Kontakten sichergestellt werden, etwa über die Smartphone-App Luca.

Von dpa