Grünen-Chefin: Schulpolitik in Pandemie nicht verlässlich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Co-Vorsitzende der NRW-Grünen hat einen Kurswechsel der Landesregierung in der Schulpolitik kurz vor Ende der Schulferien kritisiert. Es sei «wirklich beachtlich», dass wieder alle am Schulleben Beteiligten nur sehr kurzfristig erfahren hätten, «dass jetzt doch alles anders sein muss», sagte Mona Neubaur am Freitag im «Morgenecho» auf WDR 5. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Schüler - mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge - ab Montag für zunächst eine Woche im Distanzunterricht lernen.

Von dpa