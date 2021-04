Bielefeld hofft gegen Freiburg auf Punkte im Abstiegskampf

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld empfängt zur Eröffnung des 28. Spieltages der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg. Die akut vom Abstieg bedrohten Gastgeber brauchen in der Partie am heutigen Abend (20.30 Uhr/DAZN) dringend Punkte. Mit einem Sieg würde der aktuell Tabellen-17. aus Ostwestfalen (23 Punkte) den Spieltag in jedem Fall auf dem Relegationsrang beenden, da die unmittelbar vor ihnen liegenden 1. FC Köln (23) und Mainz 05 (25) im direkten Duell aufeinandertreffen.

Von dpa