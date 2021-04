Leverkusen befürchtet Menschenansammlung bei Beerdigung

Auf dem Leverkusener Friedhof wird ein Mitglied einer Großfamilie beigesetzt. Die Beerdigung sollte ursprünglich am Mittwoch stattfinden, wurde aber auf Freitag verschoben. Mit der Familie hatte es in der Vergangenheit mehrfach Probleme bei der Einhaltung der Corona-Regeln gegeben. Die Stadt hat der Familie erlaubt, mit 25 Erwachsenen und 25 Kindern unter 14 Jahren an der Beerdigung teilzunehmen. Ein an den Friedhof angrenzender Tierpark bleibt am Freitag aus Sicherheitsgründen geschlossen. Dies hat bei einigen Bürgern Unmut erzeugt.

