Anträge auf Lohnerstattungen: Klagewelle nach Ablehnung

Münster/Minden (dpa/lnw) - Einige Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen sehen sich mit einer Klagewelle aus der Fleischindustrie konfrontiert. Grund sind Anträge auf Lohnerstattungen durch das Land nach der Schließungen von Betrieben 2020 in der Corona-Pandemie. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts in Münster sind dort seit Anfang des Jahres etwa 600 Klagen eingegangen, wie Sprecher Michael Labrenz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Verwaltungsgericht Minden geht laut Sprecherin Amrei Stocksmeyer von etwa 440 aus. Wobei unter diesen Klagen auch Gruppen von Mitarbeitern zusammengefasst seien, so dass die Zahl der Betroffenen wohl noch höher sei, sagte die Sprecherin.

Von dpa