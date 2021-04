Stemwede (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in einem Schweinestall in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) mit vielen toten Tieren geht die Polizei von Brandstiftung aus. Spuren an zwei am Stall abgestellten Traktoren deuteten auf vorsätzliche Brandlegung hin, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das habe ein Brandsachverständiger festgestellt.

Von dpa