Panne bei Edeka: 700 Läden öffnen mit Verspätung

Moers (dpa/lnw) - Panne bei Edeka: Wegen eines technischen Fehlers in der Software der Ladenkassen konnten am Donnerstagmorgen rund 700 Märkte des größten deutschen Lebensmittelhändlers nicht pünktlich öffnen. Betroffen waren Filialen in Nordrhein-Westfalen sowie in Randbereichen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie eine Sprecherin der Edeka-Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mitteilte. Der Fehler sei rasch behoben worden. Die meisten Geschäfte seien bis zum Mittag wieder in Betrieb gewesen. Zuvor hatten die «Aachener Nachrichten» darüber berichtet.

Von dpa