Feuer vernichtet 650 Strohballen auf Reiterhof

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - 650 Strohballen sind auf einem Reiterhof in Geslenkirchen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten und von den mächtigen Flammen vernichtet worden. Rund 30 Feuerwehrleute rückten am Mittwochabend an. Einige von ihnen waren noch am Donnerstagmorgen vor Ort, damit die Strohballen kontrolliert herunterbrannten, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit einem Greifbagger entfernten Einsatzkräfte deshalb auch eine Überdachung über den runden Strohballen. Gefahr für die Anwohner und die Tiere auf dem Reiterhof habe nicht bestanden.

Von dpa