Medien: Trainer Baumgart hört bei Paderborn im Sommer auf

Paderborn (dpa) - Trainer Steffen Baumgart wird einem Medienbericht zufolge seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn nicht verlängern. Der Coach habe den Club über seine Entscheidung bereits informiert, berichteten «Sport Bild» und «Bild»-Zeitung» am Donnerstag. Der Verein war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ex-Profi Baumgart wurde zuletzt auch bei Erstligisten als Kandidat gehandelt. Der 49-Jährige trainiert die Ostwestfalen seit 2017, in der Saison 2018/19 gelang der Aufstieg in die Bundesliga. Aus dieser stieg der SCP in der vergangenen Spielzeit aber direkt wieder ab.

Von dpa