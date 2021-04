A 59 bleibt voll gesperrt: Spalt am Brückenübergang

Duisburg (dpa/lnw) - Die Autobahn 59 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Hochfeld und Duisburg-Wanheimerort bleibt in beiden Fahrtrichtungen vermutlich bis einschließlich des Wochenendes voll gesperrt. Am Fahrbahnübergang der Grunewaldbrücke, an dem zwei Brückenkonstruktionen aufeinander treffen, habe sich ein etwa 15 bis 20 Zentimeter breiter Spalt gebildet, sagte Autobahn-Sprecher Tobias Zoporowski am Donnerstag. «Wir gehen derzeit davon aus, dass die Sperrung für den Rest der Woche bestehen bleibt.» Bis dahin werde der Verkehr an den Anschlussstellen in beiden Richtungen umgeleitet.

Von dpa