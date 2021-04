Düsseldorf (dpa/lnw) - In den nordrhein-westfälischen Impfzentren sind am Donnerstag die Corona-Schutzimpfungen für den Jahrgang 1941 angelaufen - teils mit längeren Warteschlangen. Sie erhalten nach Angaben des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums das Präparat von Biontech/Pfizer. Parallel laufen die Impfungen für besonders gefährdete Berufsgruppen und Zweitimpfungen für über 80-Jährige weiter.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zog am Donnerstag eine erste positive Zwischenbilanz. Trotz des großen Ansturms - auch während der Astrazeneca-Sonderaktion für die Altersgruppe «60 plus» über die Ostertage - halte die neue Buchungsplattform stand und laufe stabil, berichtete der Vorstand in einer Mitteilung. Das NRW-Gesundheitsministerium sprach von problemlosen Buchungen für den Jahrgang 1941. «Es stehen ausreichend Termine zur Verfügung.»

In Kürze würden auch schon die Buchungssysteme für die Jahrgänge 1942 und 1943 freigeschaltet, kündigte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. Derzeit sei die Nachfrage nicht genau zu prognostizieren, weil noch unklar sei, wie viele Partner mit angemeldet würden. In NRW sind rund 1,6 Millionen Menschen 70 bis 80 Jahre alt und 1,2 Millionen sind noch älter.

© dpa-infocom, dpa:210407-99-117048/7