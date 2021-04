NRW-Grenzkreise beklagen fehlende zusätzliche Impfdosen

Borken (dpa/lnw) - Der Borkener Landrat Kai Zwicker (CDU) beklagt in einem Brief an Nordrhein-Westfalens Landesregierung, dass die Grenzregionen zu den Niederlanden und Belgien nach wie vor keine zusätzlichen Impfdosen erhalten haben. Bereits im März hatten alle NRW-Grenzkreise und die Städteregion Aachen dringend darum gebeten. «Zu einer entsprechenden Lieferung ist es bislang aber nicht gekommen», heißt es in einer Mitteilung des Kreises Borken von Mittwoch.

Von dpa