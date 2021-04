Mit Bosse und OK KID: Programm für digitale «c/o pop» steht

Köln (dpa) - Das Kölner Musikfestival «c/o pop» hat das Programm für seine zweite Digital-Ausgabe in Corona-Zeiten komplettiert. Neben Konzerten werden im geplanten Video-Stream auch Beiträge zu finden sein, die Künstler fernab einer Bühne präsentieren. Mit dabei sind unter anderem der kanadische Piano-Entertainer Chilly Gonzales, die Popband OK KID und Sänger Bosse. Bosse werde den Zuschauern zum Beispiel zeigen, «was er beim Ping-Pong draufhat», versprachen die Organisatoren am Mittwoch.