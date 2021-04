Laschet verteidigt «Brücken-Lockdown»

«Es ist die entscheidende Phase der Pandemie», betonte der CDU-Politiker. Es brauche innovative Ideen wie die temporäre Drive-In-Idee in Schwelm zur Beschleunigung der Immunisierung. Auch die neuen Impf-Möglichkeiten in den Hausarztpraxen «helfen uns sehr». Aber: Nötig sei «auch Vorsicht auf den letzten Metern, die wir zu gehen haben». Daher plädiere er für einen «Brücken-Lockdown». Damit will Laschet die Zeit überbrücken, bis viele Menschen geimpft seien. Der Vorstoß hatte ihm Kritik und Spott eingebracht.

Auf Fragen von Journalisten, warum das Land bei der Notbremse in Regionen mit einer hohen Wocheninzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner nicht konsequenter sei, sagte Laschet: «Die Notbremse gilt.» Allerdings setze man darauf, im Verbund mit Corona-Tests auch Theaterbesuche oder Einkaufen im Modus «Click and Meet» möglich zu machen.

