Schnee, Graupel und Glätte in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Zuerst Schnee, dann vereinzelte Gewitter - der Mittwoch in Nordrhein-Westfalen wird eher ungemütlich. Im Flachland müssen sich die Menschen am Nachmittag auf Regen- oder Graupelschauer einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Der DWD warnt zudem vor Glätte und einzelnen Sturmböen in den Gipfellagen. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und acht Grad, im Bergland um zwei Grad.

Von dpa