Bischof Bätzing würdigt Küng als «streitbaren Forscher»

Er denke vor allem an Küngs Einsatz für den interreligiösen und interkulturellen Dialog und an die von ihm gegründete Stiftung Weltethos, sagte Bätzing. «Hans Küng war zutiefst vom Zweiten Vatikanischen Konzil geprägt, um dessen theologische Rezeption er sich bemüht hat.» Er hinterlasse ein reiches theologisches Erbe. «Wir trauern um eine Persönlichkeit, die jetzt ihren Frieden in der Hand Gottes finden möge.»

Küng war am Dienstag im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in Tübingen gestorben.

