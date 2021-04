Mann wegen versuchten Tötungsdelikts festgenommen

Recklinghausen (dpa/lnw) - Nach einer Messerstecherei ist ein 26 Jahre alter verletzter Tatverdächtiger aus Recklinghausen notoperiert und im Krankenhaus festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Bochum und die Recklinghäuser Polizei am Dienstag gemeinsam mitteilten, hatte der 26-Jährige sich in der Nacht zum Ostersonntag mit einem 30-Jährigen aus Marl zunächst am Telefon gestritten. Dann habe er ihn in dessen Wohnung in Recklinghausen aufgesucht, «wahllos mit einem messerähnlichen Gegenstand» auf ihn eingestochen und schwer verletzt. Danach sei der 26-Jährige geflüchtet, Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos.

Von dpa