Impfkampagne soll Schub erhalten: Hausarztpraxen im Boot

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Hausarztpraxen in NRW sind am Dienstag die Vorbereitungen für die dortigen ersten Impfungen gegen das Coronavirus angelaufen. Mit den Präparaten von Biontech/Pfizer sollten zunächst chronisch Kranke geimpft werden, berichtete der Hausärzteverband Nordrhein. Voraussichtlich am Dienstagmittag könnten erste Impfungen in einzelnen Praxen beginnen, hieß es vorab beim Verband. Hausärztepräsident Oliver Funken sagte allerdings in der «Rheinischen Post» (Dienstag), man warte noch auf Unterlagen von den Kassenärztlichen Vereinigungen - etwa Aufklärungsbögen. Er sei «skeptisch» mit Blick auf einen pünktlichen Start am Dienstag.

Von dpa