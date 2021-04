Dackelwelpen in Dortmund aus Transporter gerettet

Dortmund (dpa/lnw) - Einsatzkräfte haben in Dortmund mehrere Dackelwelpen aus einem ungarischen Transporter gerettet. Eine 30-jährige Frau gab an, sie habe die Tiere gerade von Ungarn nach England bringen wollen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizisten kontrollierten die Hunde und alarmierten zusätzlich Experten der Stadt Dortmund und einer Tierschutzorganisation. Wie der WDR berichtet hatte, saßen die Hunde mehrere Stunden in der Kälte des Transporters und waren in einem schlechten Zustand.

Von dpa