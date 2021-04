Karl Lauterbach lagert zu Hause mehr als 100 Fliegen

Köln (dpa) - Karl Lauterbach hütet zu Hause eine Sammlung von noch weit über 100 Fliegen. Früher ging der SPD-Gesundheitsexperte nie ohne Fliege aus dem Haus, doch das hat sich geändert. «Fliegen sind aus der Mode», sagte der 58-Jährige, der als Bundestagsabgeordneter und Mediziner häufig Talkshowgast ist, der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Ich hab sie viele Jahre getragen, das stammte sogar noch aus meiner Studentenzeit. Aber irgendwann war das komplett aus der Zeit gefallen. Meine Kinder haben mir das gesagt, aber mir hat's auch selbst nicht mehr gefallen.» Die eingemotteten Fliegen lagern jetzt in zahlreichen Kartons in seiner Kölner Wohnung. Und manchmal verschenkt er eine - als Souvenir.

Von dpa