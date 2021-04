18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum: Drei Verletzte

Dinslaken (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall in Dinslaken sind drei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei verlor der 18-jährige Fahrer vermutlich aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte mit seinem Auto seitlich gegen einen Baum. Er und sein 19-jähriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem Unfallwagen befreien. Bei dem Schwerverletzten handelte es sich um einen 29-Jährigen, der auf der Rückbank gesessen hatte. Er wurde eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Alle drei Männer wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Von dpa