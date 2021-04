Vier Verletzte bei Kellerbrand in Hagen

Hagen (dpa/lnw) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hagen in Südwestfalen sind vier Menschen leicht verletzt worden. Die vier Bewohner im Alter von 18 bis 34 Jahren wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle weiteren Bewohner wurden demnach von der Feuerwehr gerettet und zwischenzeitlich in einem Bus untergebracht.

Von dpa