Autofahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Ascheberg (dpa/lnw) - Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist in Ascheberg im Kreis Coesfeld (Münsterland) bei einer Kollision mit einem Baum schwer verletzt worden. Der Mann aus Hamm wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 44-Jährige war demnach am Samstag in Richtung Ascheberg-Herbern unterwegs, als er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er soll einen Geh- und Radweg überquert haben und in einem Straßengraben gegen einen Baum gekracht sein. Zur Unfallursache war zunächst nichts bekannt.

Von dpa