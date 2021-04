Auto überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt

Düren (dpa/lnw) - Eine 61 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 56 im Kreis Düren schwer verletzt worden. Demnach kam der Wagen der Frau am Samstag in Höhe Vettweiß in Fahrtrichtung Düren aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto habe sich mehrfach überschlagen und blieb auf dem Dach liegen.

Von dpa