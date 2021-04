Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Kamen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kamen (Kreis Unna) sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Samstagabend in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die vier Bewohnerinnen der brennenden Wohnung wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist nun vorübergehend nicht bewohnbar. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Von dpa