Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum zweiten Mal feiern die Kirchen Ostern unter Corona-Bedingungen. In Nordrhein-Westfalen finden sowohl Präsenz-Gottesdienste unter Einhaltung der Corona-Regeln statt als auch Open Air- und Online-Gottesdienste. Zudem gibt es Angebote wie ein Autokino-Gottesdienst in Neuss.

Vergangenes Jahr hatte es an Ostern gar keine Präsenzgottesdienste gegeben. Diesmal sind sie prinzipiell möglich, meist wird die Entscheidung den Gemeinden vor Ort überlassen.

Generell gehen an Ostern deutlich weniger Menschen zur Kirche als an Weihnachten. «An Weihnachten gehen etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Deutschen in die Kirche, an Ostern reden wir etwa über jeden Zehnten», sagte die Religionssoziologin Anna Neumaier vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung der Ruhr-Universität Bochum der Deutschen Presse-Agentur. «Das sind natürlich immer noch deutlich mehr als an normalen Sonntagen, aber wir sind an Ostern von der Nachfrage her so in der Mitte zwischen Weihnachten und den normalen Sonntagen.»

Ostern stehe der Gottesdienstbesuch gesamtgesellschaftlich also nicht so selbstverständlich im Fokus wie an Weihnachten. Umfragen zeigten, dass es den meisten Deutschen an Ostern vor allem wichtig sei, Zeit mit der Familie zu verbringen. Demgegenüber sei Ostern aber für die meisten Christinnen und Christen der höchste Feiertag überhaupt. «Das heißt also, hier gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung und der theologischen Bedeutung», sagte Neumaier.

© dpa-infocom, dpa:210403-99-75145/2