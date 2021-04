Sieg im Spitzenspiel: Bochum baut Vorsprung aus

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum ist weiter auf dem Weg in Richtung Fußball-Bundesliga. Am Samstag setzte sich der Zweitliga-Tabellenführer im Spitzenspiel gegen Holstein Kiel mit 2:1 (1:0) durch. Durch den Doppelschlag von Simon Zoller, der in der fünften Minute die Führung erzielte und nach der Pause das zweite Tor (60. Minute) erzielte, baute die Bochumer ihren Vorsprung auf den Tabellenvierten Kiel auf acht Punkte aus. Alexander Mühling (81.) verkürzte per Handelfmeter nur noch für die Kieler.

Von dpa