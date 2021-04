Astrazeneca für die Gruppe «60 plus»: Termine vergeben

Demnach gibt es aber große regionale Unterschiede im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Während in den Städten Bielefeld, Hagen, Hamm und Münster oder in den Kreisen Coesfeld, Gütersloh, Lippe, Recklinghausen, Steinfurt oder Warendorf alles ausgebucht sei, gebe es andernorts noch freie Termine. In Olpe etwa sei noch die Hälfte der Termine zu haben. In Lüdenscheid seien 40 Prozent, in Herford 38 Prozent und in Siegen 35 Prozent der vorhandenen Termine noch frei.

Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums laufen die Impfungen, auch bereits für die ab 60-Jährigen, bislang problemlos.

Die Gruppe ab 60 Jahren kommt außerhalb der üblichen Reihenfolge beim Impfen zum Zuge, nachdem die Ständige Impfkommission empfohlen hatte, das Vakzin von Astrazeneca für Jüngere nicht mehr einzusetzen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Damit wurden allein in NRW kurzfristig 450 000 Impfdosen frei.

