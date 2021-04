Zwei Verletzte bei Dachstuhlbrand in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Duisburg sind zwei Hausbewohner verletzt worden. Das aus ungeklärter Ursache ausgebrochene Feuer brachte einen Teil des Dachs zum Einstürzen, wie die Feuerwehr mitteilte. 60 Einsatzkräfte rückten am Freitagabend an, um die Flammen zu löschen.