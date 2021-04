Duisburg (dpa/lnw) - In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen sind heute Ostermarschierer unterwegs. Unter anderem in Gütersloh, Düren, Köln, Düsseldorf und Bonn sind Kundgebungen geplant, in Münster eine Osterfahrrad-Friedenstour. In Duisburg beginnt der mehrtägige Ostermarsch Rhein-Ruhr (10.30 Uhr). Unter dem Motto «Nur Abrüsten schafft Sicherheit» werden im Zentrum der Stadt bis zu 400 Teilnehmer erwartet. In Düsseldorf wollen sich (14.00 Uhr) etwa 200 Menschen versammeln.

Die traditionsreichen Ostermärsche stellen sich im Jahr der Bundestagswahl unter anderem gegen eine Erhöhung der Militärausgaben. Auch die Vorgabe der NATO, zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben, lehnen die Friedensgruppen ab.

Getragen werden die Aktionen von verschiedenen Parteien, kirchlichen Gruppen, Friedensgruppen und etwa den Klimaaktivisten von Fridays for Future. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Corona-Pandemie unsicher. Es solle unter Einhaltung der Hygiene-Auflagen demonstriert werden, erklärte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn.

