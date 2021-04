Düsseldorf (dpa) - Zum zweiten Mal feiern Christen unter Corona-Bedingungen Karfreitag. An diesem Feiertag gedenken sie der Hinrichtung von Jesus am Kreuz. In Nordrhein-Westfalen finden sowohl Präsenzgottesdienste unter Einhaltung der Hygieneregeln statt als auch Online-Gottesdienste. Daneben gibt es zusätzliche Angebote. So kann man in Neuss einen Autokinogottesdienst besuchen. «Wir haben eine große Bühne für Altar und Kanzel sowie eine Leinwand, damit alle etwas sehen können», berichtete Pfarrer Sebastian Appelfeller. «Den Ton übertragen wir über das Autoradio direkt in die Autos.»

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat entschieden, den Gemeinden die Feier von Präsenzgottesdiensten nur bis zu einem Inzidenzwert von 100 zu empfehlen. «Auch in diesem Jahr werde ich die vertrauten Gottesdienste zu unserem höchsten christlichen Fest erneut schmerzlich vermissen», räumte die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, ein. Dem stehe entgegen: «Unzählige Ehrenamtliche haben für ihre Gemeinden Kreuzwegandachten zum Mitnehmen vorbereitet, planen Osterspaziergänge, halten Bildergeschichte für Kinder bereit. Hier gibt es Tulpen mit Ostergrüßen an der Kirchentür, dort werden Blumenzwiebeln verteilt, um daheim neues Leben zu pflanzen.»

