Hofmann weiter in Quarantäne: Auch Bensebaini fehlt Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Im Kampf um den Anschluss an die internationalen Startplätze muss Borussia Mönchengladbach am Samstag auf zwei wichtige Spieler verzichten. Jonas Hofmann steht nach einem positiven Corona-Test für die Partie in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr/DAZN) ebenso nicht zur Verfügung wie Linksverteidiger Ramy Bensebaini, der nach der fünften Gelben Karte pausieren muss.