Terzic hofft auf Reus und Guerreiro: Sancho fehlt weiter

Dortmund (dpa) - Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hofft für das «richtungweisende» Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den Einsatz von Kapitän Marco Reus und Linksverteidiger Raphael Guerreiro. «Das sieht bis dato gut aus», sagte Terzic am Donnerstag: «Beide haben gut trainiert, so dass wir davon ausgehen, dass sie eine Option sind.» Reus hatte das Spiel in Köln (2:2) wegen einer Fußverletzung verpasst, Guerreiro fehlte dem Fußball-Bundesligisten zuletzt vier Spiele wegen einer Muskelblessur.

Von dpa