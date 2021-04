Vlotho (dpa/lnw) - Ein Lkw-Fahrer hat mit seinem Laster in Vlotho (Kreis Herford) eine Radfahrerin angefahren und lebensgefährlich verletzt. Die 61-jährige Frau wurde dabei am Mittwoch von dem LKW mehrere Meter mitgeschleift, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa