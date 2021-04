Unfall an Kreuzung in Moers: Motorradfahrer schwer verletzt

Moers (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Moers (Kreis Wesel) ist am frühen Mittwochabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 64 Jahre alter Autofahrerin beim Linksabbiegen an einer Kreuzung das entgegenkommende Motorrad. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau demnach leicht. Der 31 Jahre alte Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.