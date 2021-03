Velbert (dpa/lnw) - Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Velbert von einem 26 Tonnen schweren Lastwagen tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens für Containertransport sei an einer Ampel nach rechts abgebogen und habe die Frau erfasst, teilte die Polizei in Mettmann mit. Nach ersten Erkenntnissen sei der 26-Jährige bei Grün gefahren.

Von dpa