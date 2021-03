Fußgängerin stirbt bei Kollision mit Lastwagen

Velbert (dpa/lnw) - Eine Fußgängerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Velbert von einem 26 Tonnen schweren Lastwagen tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens für Containertransport sei an einer Ampel nach rechts abgebogen und habe die Frau erfasst, teilte die Polizei in Mettmann mit. Die Frau war auf der Fußgängerfurt unterwegs. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie an Ort und Stelle starb. Der Lastwagenfahrer habe einen schweren Schock erlitten, teilte die Polizei in einer ersten Meldung mit.

Von dpa